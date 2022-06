Microsoft heeft aangekondigd dat de juni update voor de Xbox consoles met een nieuwe functie omtrent Achievements komt. Tot op heden was het niet mogelijk om te spieken naar de voorwaarden van geheime Achievements, daar waar dat op de PlayStation bijvoorbeeld aangaande Trophies al wel al jaren kan.

Op basis van de community vraag gaat Microsoft hier nu in mee, waardoor je met een druk op de knop kan kijken wat je moet doen om de geheime Achievements te ontgrendelen. Het risico dat hier aan kleeft is natuurlijk dat er spoilers achter schuilgaan, dus het is wel op eigen risico.

Een aanvullende mogelijkheid is dat als je gespiekt hebt, dat je de Achievements in kwestie weer op geheim zet of open laat staan. Verder komt de juni update nog met een verbetering omtrent het detecteren van nieuwe updates voor games die je op de console hebt staan.