We weten al geruime tijd dat er gewerkt wordt aan Call of Duty: Warzone 2, maar wanneer deze game moet uitkomen is nog niet bekend. Het is aannemelijk dat dit pas begin 2023 is, zoals Activision met het eerste deel ook deed. Dit om Call of Duty: Modern Warfare de ruimte te geven in het najaar en de eerste maanden van 2023.

De nieuwe Call of Duty: Warzone komt met een volledig nieuwe map en als we de laatste geruchten mogen geloven, zal het niet bij één map blijven. Insider Tom Henderson meldt in een nieuw artikel op Exputer dat hij van bronnen begrepen heeft dat er een tweede map in ontwikkeling is. Die map zal waarschijnlijk pas na de release worden toegevoegd.

Inhoudelijke details heeft Henderson niet, maar de suggestie wordt opgeworpen dat het om een kleinere map gaat. Eén die vergelijkbaar is met Rebirth Island in de huidige Warzone. De tweede map zou in een erg vroege fase van ontwikkeling verkeren en de kans is groot dat die pas in december 2023 beschikbaar wordt gesteld.