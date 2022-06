In april 2021 lanceerde Sony de PlayStation 5 in China, een nieuwe doelgroep voor de Japanse fabrikant na de relatief succesvolle lancering van de PlayStation 4. De PlayStation 5 doet het daar zo goed – er zijn ongeveer 2.7 keer meer consoles verkocht na 72 weken ten opzichte van de PS4 – dat Sony heeft besloten om een aparte softwaredivisie op te richten in China.

Industrie-expert Daniel Ahmad deelt via Twitter het nieuws dat de Japanse fabrikant tijdens een gesprek met investeerders heeft onthuld dat de softwaredivisie onderweg is, onder leiding van Sean Kelly. Ahmad zegt tevens dat China een belangrijke markt is voor het PlayStation merk: het land staat op dit moment zesde in de lijst qua belangrijke markten, dit na landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Japan.

Het is nog niet bekend wat deze zogeheten China Software Business Department moet gaan voortbrengen, maar de verwachting is dat Kelly deals zal sluiten met (lokale) studio’s om zo games voor het Chinese publiek uit te brengen.

