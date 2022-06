Techland staat erom bekend dat ze hun games nog lang na de release blijven ondersteunen met extra content. Dying Light 2: Stay Human zal geen uitzondering op deze regel vormen. Meer zelfs: volgens Techland zal de zombietitel nog zeker vijf jaar aangedikt en opgesmukt worden.

De eerste uitbreiding van dit langetermijnplan zal het relatief bescheiden houden. Verwacht nog geen gloednieuwe locaties; Dying Light 2 blijft voorlopig in de stad waar ook de hoofdgame zich afspeelde. Dat liet lead designer Tymon Smektala optekenen in een recent interview met VG247.

“For DLC 1 and 2 they are different locations, but they’re all within the same universe, the same headspace. They are connected to what’s happening in the city and start in the city of Villedor, it’s all broadly the same area. Those are new locations.”