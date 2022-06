Ubisoft is één van de uitgevers die jaarlijks rond de E3 een persconferentie organiseerde en sinds corona de wereld in zijn greep hield, hebben ze meermaals een digitale Ubisoft Forward showcase opgezet. Met meerdere showcases de komende tijd, was het wachten op een officiële aankondiging vanuit Ubisoft, maar die gaat er niet komen.

Tegenover Axios heeft een vertegenwoordiger van de uitgever aangegeven dat Ubisoft in juni geen showcase zal opzetten, maar pas later in het jaar. Er zit dus wel wat aan te komen, maar niet op korte termijn en dat sluit wel aan op wat Geoff Keighley laatst zei, namelijk dat er minder showcases zullen zijn deze zomer.

Wanneer de nieuwe Ubisoft Forward zal plaatsvinden is afwachten, dit zou best september kunnen worden. Ubisoft heeft immers eerder vrij laat in het jaar een dergelijke show opgetuigd. Overigens sluit dit niet uit dat we tijdens State of Play of Summer Game Fest wat games van de uitgever zullen zien.