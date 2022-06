De Madden-serie wordt de laatste jaren verweten dat de verschillende delen heel erg op elkaar lijken en dat de gameplay nagenoeg niet verandert. Dit lijkt wel te gaan veranderen met Madden 23, tenminste, met de versie voor de huidige generatie consoles.

Madden 23 komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, maar de last-gen versies missen een belangrijke feature die de rest wel zal hebben: Field Sense. Dit zal volgens Electronic Arts het fundament van de franchise veranderen en daardoor compleet nieuwe gameplay voorschotelen.

De belangrijkste features van Field Sense zijn als volgt:

Hit Everything – Redefining defensive pursuit, new mechanics let you be more disruptive on defense. New animation branching technology in Madden NFL 23 enables next-gen Hit-Stick physics so you can perform mid-air knockouts, hit the pile to assist in tackles already in progress, blow up blocks, and force turnovers with stand up tackles.

Redefining defensive pursuit, new mechanics let you be more disruptive on defense. New animation branching technology in Madden NFL 23 enables next-gen Hit-Stick physics so you can perform mid-air knockouts, hit the pile to assist in tackles already in progress, blow up blocks, and force turnovers with stand up tackles. Skill Based Passing – Lead your receivers open, drop back-shoulder throws into tight windows, and place every pass where only your receiver can catch it with surgical accuracy thanks to this all-new way to pass. Skill-Based Passing introduces a new accuracy reticule and passing meter.

– Lead your receivers open, drop back-shoulder throws into tight windows, and place every pass where only your receiver can catch it with surgical accuracy thanks to this all-new way to pass. Skill-Based Passing introduces a new accuracy reticule and passing meter. 360 Cuts – Whether you’re a running back, wide receiver after the catch, or returning a kick, new 360° Cuts give you the freedom and fluidity as the ball-carrier to hit the gaps as you see them, plant-and-go, and elude defenders to break more big plays.

– Whether you’re a running back, wide receiver after the catch, or returning a kick, new 360° Cuts give you the freedom and fluidity as the ball-carrier to hit the gaps as you see them, plant-and-go, and elude defenders to break more big plays. WR vs DB Battles – A suite of new wide receiver release moves and defensive back counter press mechanics make for some fancy footwork and crucial 1-v-1 battles off the line.

Het nieuwste deel in de Madden-reeks zal op 19 augustus uitkomen. Pre-order je de All Madden Edition, dan kan je drie dagen eerder met het spel aan de slag. Bestel je de PS4- of Xbox One-versie van deze speciale uitgave, dan krijg je ook een gratis current-gen upgrade. Voor de ‘normale’ versie geldt dat dus niet.

Er is ook een onthullingstrailer van Madden 23 vrijgegeven en die check je hieronder.