Het is al geruime tijd bekend dat ontwikkelaar BioWare werkt aan een nieuwe telg in de Dragon Age-reeks. Hoewel we nog steeds niet veel over de game weten, heeft de ontwikkelaar vanavond wel de officiële titel bekendgemaakt.

De game gaat vanaf nu door het leven als ‘Dragon Age: Dreadwolf’. Dit slaat op iets in het spel en via de blogpost geeft de ontwikkelaar voorzetjes wat het precies zou kunnen betekenen. Het is echter gissen totdat we meer informatie krijgen.

Tegelijk geeft BioWare nog aan dat de game niet dit jaar zal verschijnen, maar dat we wel meer over de game te horen krijgen. Of dat volgende week tijdens Summer Game Fest, tijdens de gamescom of eind dit jaar tijdens The Game Awards is, is afwachten.