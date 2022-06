Het heeft eigenlijk te lang geduurd, maar eindelijk is Borderlands 3 op de PlayStation 4 en 5 voorzien van cross-play. Dit was een lange tijd niet mogelijk vanwege één of andere vage reden, totdat Gearbox Software eerder dit jaar met goed nieuws kwam.

Om dit te realiseren is er aan een nieuwe update gewerkt en die is nu beschikbaar om te downloaden. Na het updaten is het mogelijk de game in coöp met spelers op andere platformen samen te spelen. Tegelijkertijd brengt deze update ook VRR-ondersteuning voor de PlayStation 5.