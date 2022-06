Recent liet Naoki Yoshida, regisseur van Final Fantasy XVI, nog doorschemeren dat de ontwikkeling van de game bijna klaar is en dat ze een nieuwe trailer gereed hadden staan. Dat laatste klopt, want tijdens State of Play werd de schitterende onderstaande trailer getoond.

Dat de game bijna klaar is, dat is even de vraag. Aan het einde van de trailer zien we namelijk dat de game pas in de zomer van 2023 uitkomt voor de PlayStation 5. Dit betekent dat we dus nog dik een jaar moeten wachten vooraleer we met het avontuur aan de gang kunnen.

Met dit nieuws bekend, kunnen we ook gelijk het gerucht omtrent eventueel uitstel aangaande Forspoken ontkrachten. Tenzij Square Enix dit jaar nog met Final Fantasy VII Remake Part 2 komt, maar die kans achten we klein.