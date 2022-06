LEGO is zich in de afgelopen jaren steeds meer gaan bezighouden met licenties van andere partijen. Zo zijn er tegenwoordig heel veel sets van Minecraft, Harry Potter, Star Wars en nog veel meer verkrijgbaar. Ook werkt het bedrijf veelvuldig met Nintendo samen, zo zagen we al een Nintendo Entertainment System met heuse televisie verschijnen. Ook het vraagtekenblok uit de Mario-games is in LEGO na te bouwen en als klap op de vuurpijl kun je ook nog hele levels maken met allerlei leuke sets. Het is een succes, zo is wel gebleken.

Recent bracht LEGO de Tallneck-set uit, wat natuurlijk gebaseerd is op Horizon: Forbidden West. Deze machine-giraf ging als zoete broodjes over de toonbank en was zelfs op bepaalde verkooppunten tijdelijk uitverkocht. Deze set is natuurlijk schitterend en van alle machines die in de franchise voorkomen, was dit een uitstekende keuze. Het zet echter ook de deur open naar andere sets. Een Thunderjaw nabouwen lijkt ons bijvoorbeeld ook wel wat. Maar goed, of dat er ooit komt is afwachten.

Feit is dat gamers wel oren hebben naar LEGO, getuige ook de LEGO-games die het bijzonder goed doen, en anderzijds zijn gamers wel in voor een paar uur bouwen. Gezien de Tallneck bewezen heeft dat ook Sony franchises zich prima voor LEGO lenen, is het natuurlijk een mooi punt van discussie. Zo zijn we van mening dat Sony PlayStation en LEGO meer moeten samenwerken, want er zit absoluut potentie in. En dan denken we natuurlijk gelijk even wat stappen vooruit.

Zou het bijvoorbeeld niet ontzettend leuk zijn om de PlayStation of PlayStation 2 in LEGO na te kunnen bouwen? De PlayStation 2 is met name een dermate iconische console, dat het fantastisch is om die in LEGO te hebben. Maar we kunnen nog veel verder gaan. Wat te denken van een Nathan Drake figurine nabouwen in LEGO? Of bijvoorbeeld de Blades of Chaos van Kratos op een standaard in je kast kunnen zetten, ook dat zien we wel zitten. Ratchet & Clank namaken van LEGO, dat klinkt eveneens erg leuk.

Sony PlayStation heeft genoeg toffe franchises en apparaten die uitstekend geschikt zijn voor een LEGO-set. Maar ook in-game elementen kunnen natuurlijk omgetoverd worden naar LEGO. Een leuk voorbeeld is de Spaanse dubloen van Nathan Drake of bijvoorbeeld één van de maffe wapens uit Ratchet & Clank. Het kan werkelijk alle kanten op en waar Nintendo al een uitgebreide samenwerking met LEGO heeft, is dat op PlayStation vlak een stuk minder.

Maar PlayStation is natuurlijk niet de enige. Hetzelfde gaat op voor Microsoft, die natuurlijk ook over schitterende franchises beschikt. Zo zou een Warthog uit Halo namaken ook niet verkeerd zijn, of een piratenschip uit Sea of Thieves. Afijn, je snapt het punt wel. Hoe denk jij hierover? Zouden Sony, maar ook Microsoft, meer met LEGO moeten gaan samenwerken? En zo ja, kan je je wel vinden in de opgeworpen suggesties voor sets of heb je compleet andere ideeën? Laat het hieronder weten, we zijn erg benieuwd!