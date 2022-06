Session begon in 2017 zijn levenscyclus als een Kickstarter-project en het gevraagde geld werd al snel binnengehaald. De volledige ofwel definitieve game is echter nog steeds niet uitgekomen. Skate fans moeten nog even geduld opbrengen, want de skateboard simulator komt namelijk in september uit.

Session is dus al een paar jaar in ontwikkeling en ondertussen is de ontwikkelaar van het spel – Crea-ture Studios – opgekocht door Nacon. De skateboard simulator is ook via early access te spelen op pc en de Xbox-consoles, maar we hebben al die tijd op een officiële release moeten wachten. Maar die komt er nu dus eindelijk aan.

Op 22 september zal de volledige versie beschikbaar worden gesteld. Dit voor de eerder genoemde platforms, alsook de PlayStation 4 en PlayStation 5.