The Callisto Protocol zal op 2 december dit jaar verschijnen. Dit maakte de ontwikkelaar middels een trailer tijdens State of Play afgelopen donderdagnacht bekend. Daarbij heeft Striking Distance Studios ook meer informatie over de achtergrond van het spel gegeven en daarvoor kan je hier terecht.

In aanvulling op de trailer en wat screenshots die recent al werden vrijgegeven, zijn er nu nog meer stilstaande beelden verschenen. Die tonen nog maar eens de angstige en duistere sfeer van de game, dus wat dat betreft lijkt het wel goed te zitten met deze horror-game.