Tijdens de meest recente State of Play uitzending kregen we eindelijk nog eens wat beelden van Final Fantasy XVI te zien: en wat voor beelden! De spectaculaire actie spat van het scherm en wij kunnen alvast niet wachten vooraleer we met de game aan de slag kunnen gaan. Tegelijk zijn ook een hoop nieuwe screenshots van Final Fantasy XVI online gegooid, om ons helemaal onder te dompelen in de sfeer van de game.

Final Fantasy XVI verschijnt in de zomer van 2023 voor de PS5 en pc. Bewonder de nieuwe screenshots hieronder.