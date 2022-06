Het is de komende dagen raadzaam om je in GTA Online te richten op de ‘A Superyacht Life’-missies, want die zijn momenteel erg lucratief. Drie van de zes missies leveren je momenteel namelijk een extra bonus van GTA$100K per stuk op, mits je ze volledig uitspeelt uiteraard.

Daar blijft het niet bij, want de missies op zichzelf leveren je vierdubbel RP en GTA$ op en als je alle missies hebt uitgespeeld én het Galaxy Super jacht koopt, ontvang je nog 1 miljoen GTA$ als bonus.

Als je Drop Zone gaat spelen, dan ontvang je driedubbele RP en GTA$. Voor Martin Madrazo Contact missies ontvang je het dubbele in RP en GTA$. Genoeg middelen dus om je portemonnee in GTA Online te spekken, terwijl je ook voortgang opbouwt met meer RP.

Alle details van de wekelijkse update zijn als volgt:

Gratis Pink Bangles voor het voltooien van een Bunker, Biker, Smuggler, Special Cargo, of Import/Export Sell Mission

Gratis Pink & Yellow Glow Shades voor als je een Associate of Bodyguard wordt

Vierdubbel GTA$ en RP bij A Superyacht Life Missions

Een GTA$100K-bonus voor het voltooien van Salvage, Icebreaker of D-Day van de A Superyacht Life Missions

Een GTA$1M-korting voor spelers die alle zes A Superyacht Life-missies voltooien en deze maand het Galaxy Super Yacht kopen

Terugkerende Modes: Drop Zone, Top Fun en Vehicle Vendetta

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Pegassi Infernus Classic

Prize Ride: de Vapid GB200 voor drie dagen op rij in de Top 3 van de Street Race Series

Test Rides: de Pegassi Tezeract, Coil Cyclone en Pegassi Osiris

Enkel op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Hao’s Premium Test Ride: de Bravado Banshee

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week is tussen Textile City en Stab City

Voordelen voor GTA+-Members van deze maand: gratis de Gunrunning Bunker in Raton Canyon en het Mobile Operations Center, dubbel GTA$ en RP bij Double Down, gratis kleding en accessoires, en meer.

Qua kortingen is het deze week niet zo uitgebreid, want er zijn enkel voertuigen in de aanbieding. Hierbij kan de korting oplopen tot maximaal 50% en je treft hieronder een overzicht van de voertuigen waar het precies om gaat:

Galaxy Super Yachts – 50% korting

Lampadati Toro – 50% korting

Benefactor Streiter – 50% korting

Benefactor Glendale Custom – 50% korting

Grotti Visione – 30% korting

Principe Lectro – 30% korting

Vapid Peyote Gasser – 40% korting

Grotti Itali GTO – 40% korting

Grotti Stinger GT – 40% korting

Pegassi Tezeract – 40% korting

Coil Cyclone – 30% korting

Pegassi Osiris – 30% korting

GTA+ leden die hun account verbinden aan Prime Gaming ontvangen een extra GTA$100K – wat uitkomt op een totaal van GTA$300K. Zorg ervoor dat voor 8 juni je Social Club-account is aangemeld bij Prime Gaming en GTA+, om deze week GTA$300K te ontvangen. De aanbieding eindigt op 30 juni.