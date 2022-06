Na lang wachten kregen we tijdens de State of Play uitzending van vorige week eindelijk gameplay te zien van Street Fighter 6. De beelden zorgden voor enthousiasme bij de fans en ook ontwikkelaar Capcom was tevreden… totdat een lek plots voor onrust zorgde.

Kort na de nieuwe trailer werd plotseling het (gedeeltelijke) roster van de game online gegooid, wat uiteraard niet helemaal de bedoeling was van Capcom. Het roster werd echter positief onthaald, ondanks het feit dat dit eigenlijk niet had mogen gebeuren. Capcom heeft nu zelfs gereageerd op het voorval en lijkt het ook te accepteren: