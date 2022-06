Tijdens Sony’s meest recente State of Play event regende het aankondigingen en updates omtrent grote en langverwachte titels. Daar bleef het echter niet bij. Wie naar het evenement keek, zag ook meerdere indie games de revue passeren. Een daarvan is Season: A Letter to the Future, een verhalend spel met een cartoonesk stijltje dat duidelijk recht op de hartspier mikt.

De onderstaande trailer licht alvast een tipje van de sluier op. In Season: A Letter to the Future heb jij de taak om “het seizoen” op beeld vast te leggen voor het nageslacht, voor een onbekende ramp alles en iedereen van de kaart veegt. Dit doe je door de in-game wereld naar hartenlust te exploreren en af en toe belangrijke keuzes te maken. Speelbaar in de herfst van 2022.