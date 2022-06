Eind vorige week kondigde SEGA de Mega Drive Mini 2 aan en die kleine console moet later dit jaar in Japan verschijnen. Of deze console ook naar het Westen komt is op dit moment niet bekend, maar we achten de kans daartoe vrij groot.

SEGA heeft echter meer consoles uitgebracht en een logische vraag is dan ook waarom het bedrijf niet naar een Dreamcast of Saturn Mini heeft gekeken. Het blijkt dat ze dit wel degelijk hebben gedaan, maar dat ze er vanaf hebben gezien vanwege de kosten.

Het ontwikkelen en produceren van nieuwe chipsets tijdens een pandemie is/was simpelweg een lastig en duur proces, zegt producer Yosuke Okunari in gesprek met Gosokkyu. Zodoende kwamen ze tot de conclusie dat het niet haalbaar is.

Voor de Mega Drive Mini 2 kon SEGA teruggrijpen naar bestaande Mini hardware, waardoor het in financieel opzicht meer beheersbaar is.