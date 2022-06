Als alles nu wel goed gaat zal Saints Row op 23 augustus te spelen zijn. Voordat je aan de slag gaat met de game kan je een eigen personage maken, door middel van een zeer uitgebreide ‘character creator’. Om eind augustus Saints Row meteen te kunnen spelen, zonder dat je tijd hoeft te besteden aan het maken van je held, zal deze week waarschijnlijk de ‘Saints Row Boss Factory’ beschikbaar worden gesteld.

Volgens bronnen van Exputer zal Saints Row Boss Factory op 9 juni uitkomen voor alle platformen waarop Saints Row verschijnt. Dat is dus de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc (via Epic Games Store). Saints Row Boss Factory is de character creator die in de volledige game zit. Je kan dus heel wat tijd besteden om je ideale personage te maken voor Saints Row, voordat de game verschijnt. Deze kan je gebruiken als het spel uit is en daardoor kan je direct aan het avontuur beginnen.

De creatie die je hebt gemaakt kan je delen met vrienden door middel van een unieke code. Deze is voor elk platform te gebruiken. In de Boss Factory kan de community ook de creaties van anderen beoordelen en je kan je favoriete designer volgen.