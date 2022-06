Recent dook er een vermelding van Call of Duty op op Steam en dat suggereerde dat de franchise na jaren weer terug zou keren naar het platform van Valve. Momenteel zijn de pc-versies van de shooters enkel via Battle.net te verkrijgen en spelen, waardoor spelers noodzakelijk waren dat te gebruiken in plaats van Steam.

Met de komst van Call of Duty: Modern Warfare 2 later dit jaar, ziet het er naar uit dat de franchise weer via Steam aangeboden zal worden. Daar zullen we morgen tijdens de officiële onthulling ongetwijfeld meer over gaan horen, hoewel Steam zelf al een indirecte bevestiging heeft gegeven.

Het Steam Twitter-account heeft namelijk de aankondiging van de Call of Duty: Modern Warfare 2 onthulling geretweet met twee bijgevoegde ogen. Nu is dit natuurlijk geen officiële bevestiging, maar het is wel een hele duidelijke hint in de gestelde richting.

Daarnaast is het opvallend dat steeds meer games hun weg naar Steam vinden. Zo waren games van Bethesda voorheen enkel via een eigen platform te verkrijgen en spelen, maar laatst is dat alles naar Steam gemigreerd. Nu komt Call of Duty ogenschijnlijk ook naar Steam, waardoor dat een volgende stap is. Toevallig net de games van uitgevers die door Microsoft zijn overgenomen.

Waar laat dat Battle.net? Dat is even de vraag, we verwachten echter niet dat men daar op korte termijn de stekker uittrekt.