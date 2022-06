Horrorfans konden vorige week smullen, want tijdens State of Play werden de eerste beelden van The Callisto Protocol getoond. De survival horror game is het laatste project van het brein achter Dead Space en men steekt die inspiratie ook niet onder stoelen of banken. PlayStation eigenaren hebben vanaf de launch iets extra’s om naar uit te kijken, want via het PlayStation Blog laat Striking Distance Studios weten dat The Callisto Protocol exclusieve content zal aanbieden voor Sony’s consoles.

Spelers die een pre-order plaatsen ontvangen namelijk het Contraband Pack. Volgens CEO Glen Schofield zal dit pakket spelers in staat stellen om de gruwelen van Black Iron Prison te lijf te gaan. Wat er precies in het Contraband Pack zit, laat de chef nog even in het midden, maar je kunt waarschijnlijk iets van exclusieve wapens of health items verwachten.

The Callisto Protocol is vanaf 2 december verkrijgbaar.