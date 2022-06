Aanstaande zondag organiseert Microsoft de Xbox & Bethesda Games Showcase, die naar verluidt bol zal staan van gameplay onthullingen. Dit is ook de show waarin Microsoft bekend zal maken wat we het komende jaar aan content mogen verwachten op de Xbox One en Xbox Series X|S.

Het zal echter niet bij één show blijven, want voor dinsdag 14 juni hebben ze nog een tweede ‘showcase’ gepland staan. Het gaat hier dan om een uitzending van ongeveer 90 minuten die om 19.00 uur ’s avonds begint. Het dient als aanvulling op de hoofdshow van zondag.

In een blogbericht schrijft Microsoft dat het bedrijf nieuwe trailers zal delen, alsook een diepe duik neemt in al het nieuws dat voortkomt uit de officiële show op zondag. Oftewel, een moment waarop Microsoft bij bepaalde titels wat meer de tijd neemt om meer context te geven.

Stay tuned for the Xbox Games Showcase Extended on June 14th at 10am PT where we will share new trailers, take deeper looks at the news from the Xbox & Bethesda Games Showcase and speak with some of your favorite game creators. This all-new broadcast is approximately 90 minutes in length, and will be broadcast live in English, Latin America Spanish, Brazilian Portuguese, German and French, and the additional languages we offer will be available within a week. Audio Descriptions and American Sign Language will be offered live.