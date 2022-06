Tijdens State of Play toonde Capcom gameplay beelden van Street Fighter 6 en moest men een paar dagen later op ietwat ludieke wijze het gelekte roster erkennen. De fighter ziet er in ieder geval al meer dan prima uit en dat is niet zonder reden, de Japanse ontwikkelaar en uitgever heeft namelijk via Twitter bevestigd dat Street Fighter 6 gebruik zal maken van de in-house RE Engine.

Voor Street Fighter 5 werd Unreal Engine 4 nog ingezet, maar de doorontwikkeling van de RE Engine gaf Capcom genoeg vertrouwen om deze ook voor de aankomende Street Fighter te gebruiken. De engine werd voor het eerst gebruikt voor Resident Evil 7: Biohazard en zou later ingezet worden voor meerdere Resident Evil games, Devil May Cry 5 en Monster Hunter Rise, wat meer eens aantoont dat Capcom de zaken goed op orde heeft.

Street Fighter 6 lanceert in 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.