Hoewel Square Enix het nodige van z’n IP’s en studio’s aan Embracer Group heeft verkocht, zijn er een aantal franchises die de uitgever behouden heeft. Een daarvan is de Just Cause-franchise, waar we al enige tijd niets meer van vernomen hebben. Het blijkt echter dat er een nieuwe game in de maak is, maar details zijn schaars op het moment.

In een recent rapport aangaande financiële resultaten staat genoteerd dat Square Enix werkt aan een nieuw deel in de franchise. Helaas staat er niet bij aangegeven voor welke platformen deze nieuwe game precies in de maak is, maar buiten dat is ook Just Cause: Mobile nog in ontwikkeling die ergens dit jaar zou moeten verschijnen.

Hoelang de nieuwe Just Cause al in ontwikkeling is, is ook onduidelijk. Het is ook nog maar de vraag of de game tijdens een van de aanstaande showcases getoond gaat worden, aangezien Avalanche ook nog werkt aan Contraband – dat vorig jaar werd aangekondigd – en die game krijgt hoogstwaarschijnlijk momenteel de meeste aandacht.