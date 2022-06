Codemasters brengt ons al jaren Formule 1-games, maar ook Frontier Developments is al enige tijd bezig met een titel gebaseerd op de sport. In tegenstelling tot de racegame van Codemasters betreft het hier een managementsim, waarin je plaatsneemt op de stoel van een teambaas.

We hebben tot op heden nog niet veel van de game gezien of gehoord, maar daar is zojuist verandering in gekomen. De ontwikkelaar heeft namelijk een nieuwe trailer gedeeld en die laat gameplay zien. Je kan het hieronder bekijken om een goede indruk te krijgen van het spel.

Naast nieuwe beelden heeft Frontier Developments ook de releasedatum van F1 Manager 2022 bekendgemaakt, die staat op 25 augustus 2022. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.