Capcom werkt al even aan upgrades voor Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7: Biohazard, waarmee het mogelijk zal zijn de games in optimale uitvoering te spelen op de current-gen systemen. Het was echter wachten op een officiële releasedatum, maar dat lijkt nu erg dichtbij te zijn.

Volgens PlayStation Game Size zijn de updates klaargezet op het PlayStation Network, zo is de Resident Evil 2 upgrade 21.8GB groot en die van Resident Evil 3 20.5GB. De upgrade van Resident Evil 7: Biohazard kon nog niet gevonden worden.

Gezien Capcom aanstaande maandagnacht een showcase organiseert, is er een goede kans dat ze dan gelijk wereldkundig maken dat de upgrades beschikbaar zijn. Hoewel geen zekerheid, lijkt dat wel een logische benadering en maandag zullen we het zeker weten.