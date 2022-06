DICE heeft veel kritiek te verduren gekregen rondom Battlefield 2042 en vanwege de nodige technische hindernissen is het eerste seizoen ook veel later van start gegaan dan aanvankelijk de bedoeling was. Sterker nog, het eerste seizoen gaat morgen eindelijk pas van start.

Hoewel de spelersaantallen niet al te hoog zijn, is DICE verre van plan om de ondersteuning te laten vallen. Tijdens een presentatie van het eerste seizoen heeft senior producer Ryan McArthur aangegeven dat ze voorlopig nog met de game bezig zullen blijven.

Op het moment staan er vier seizoenen gepland en het streven is dat spelers de game blijven spelen. Er is ook geen specifieke einddatum waarop de ondersteuning ten einde zal komen, waardoor spelers in dat opzicht niks te vrezen hebben.

“This game for us is a live game, we have four seasons planned right now but we want to keep this game going. We want to keep people playing this game, we want to make this game the best we can possibly make it. We don’t have a end date for this particular game.”