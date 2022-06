Eind deze maand lanceert het ‘nieuwe’ PlayStation Plus en één van de voordelen van de Premium en Deluxe tiers is dat spelers zogeheten game trials kunnen spelen: voorproefjes van volledige games en waarop je kunt besluiten om de volledige game (niet) aan te schaffen. De duur van een dergelijke trial is minstens twee uur, hoewel grotere titels zoals Cyberpunk 2077 en Horizon: Forbidden West zelfs tot vijf uur speelbaar zijn.

Het blijkt maar weer dat bedrijven maar al te graag leentjebuur spelen en als we Tom Henderson mogen geloven, is Microsoft ook van plan om game trials aan te gaan bieden. De insider meldt via Exputer dat Microsoft voorafgaand aan Summer Game Fest de nieuwe dienst zal onthullen en later dit jaar zal uitrollen voor Game Pass abonnees.

Volgens Henderson zal de focus in eerste instantie liggen bij kleinere ontwikkelaars, die naar verluidt ook gecompenseerd gaan worden door Microsoft als ze meedoen aan de nieuwe dienst.

‘The feature will be coming to Xbox Game Pass members within the next year and will begin with a focus on helping independent game developers across the globe.

Developers that choose to enroll in the project will not only get the necessary data needed for game development, but Microsoft will reportedly also be compensating developers for participating (exact details not disclosed).’