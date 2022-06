De Days of Play sale in de PlayStation Store is inmiddels net afgelopen en naar goede gewoonte heeft Sony gelijk weer een nieuwe sale gelanceerd. Het gaat zelfs om twee verschillende sales, één specifiek op indies gericht en de ander is met name interessant voor PlayStation Plus abonnees.

In de indies sale zien we bijna 1300 games afgeprijsd worden en de korting kan oplopen tot maximaal 75%, wat dus flink in de kosten kan schelen. Als je benieuwd bent naar de deals in die sale, kan je daarvoor hier in de PlayStation Store terecht.

De zogeheten ‘Double Discounts’ sale kent twee lagen van korting. Zo krijgen gamers die geen abonnee zijn op PlayStation Plus een maximale korting van 32%. Abonnees profiteren dubbel, want voor hen loopt de korting op tot maximaal 64%, dus dat kan eveneens flink schelen.

Het aanbod in de laatste sale is echter wat beperkter, want het gaat om 270 aanbiedingen en voor dat overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht. Nog PSN-tegoed nodig? Dan kan je hier klikken.