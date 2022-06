Ontwikkelaar Bloober Team is inmiddels een vaste waarde geworden in het psychologische horrorgenre. Met titels als The Medium en Blair Witch op hun palmares, en volgens de geruchten een nieuwe Silent Hill op het programma, zou je nog bijna gaan vergeten dat ook de Layers of Fear franchise nog lang niet dood en begraven is.

De eerste twee delen boden een inkijk in de getormenteerde zielen van kunstenaars, wat telkens leidde tot een mindfuck om U tegen te zeggen. De studio hint nu op Twitter naar een derde deel met het bovenstaande screenshot, dat op vlak van stijl wel heel erg doet denken aan het ‘meesterwerk’ uit de eerste Layers of Fear.

Reach beneath the surface and uncover the source of your fears#BlooberTeam pic.twitter.com/xTAxo8glC2 — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) June 7, 2022



Volgens insider Tom Henderson zal de game niet gewoon Layers of Fear 3 heten, maar wel Layers of Fears. De titel zou ontwikkeld worden met behulp van de Unreal Engine 5 en in 2023 moeten verschijnen op pc, Xbox Series X | S en PS5. Wij staan alvast klaar om dit ongetwijfeld weer gruwelijk geschifte labyrint te betreden.