Microsoft heeft aangekondigd dat ze met een nieuwe manier komen om Xbox games te kunnen spelen. Zo zullen ze op 30 juni de Xbox Cloud Gaming ervaring uitbrengen voor smart tv’s van Samsung. Daarmee is het niet langer noodzakelijk om een Xbox console in huis te halen, want een Samsung televisie en een controller zijn in de basis genoeg.

De app die dit mogelijk maakt is kosteloos te downloaden en dit maakt het gamen met Xbox bijzonder toegankelijk. Sommige games zijn ook kosteloos te spelen, zoals Fortnite. Voor andere titels dien je een Xbox Game Pass abonnement af te sluiten, waardoor je ook toegang krijgt tot nieuwe releases van Xbox Game Studios.

Leuk detail, het maakt niet uit welke controller je gebruikt. Dus als je al een DualSense controller hebt liggen, dan kan je ook die gewoon gebruiken om de Xbox games te kunnen spelen en dat maakt dat het geheel nauwelijks een instapdrempel heeft.

Daarnaast heeft Microsoft aangekondigd dat ze ontwikkelaars de mogelijkheid zullen geven om demo’s aan te bieden via Xbox Game Pass. Met andere woorden, het eerdere gerucht omtrent game trials lijkt dus in aantocht te zijn. Wanneer dit precies mogelijk wordt gemaakt is nog niet bekend, maar het zal pas in 2023 zijn.