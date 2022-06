Op 19 juli verschijnt de game Stray en als je PlayStation Plus Extra of Deluxe abonnee bent tegen die tijd, kan je gelijk met de game aan de slag. Stray behoort namelijk tot het aanbod van games voor PlayStation Plus.

Nu de release dichterbij komt zijn er wat nieuwe details bekendgemaakt. Hoewel Stray dus in kaliber een wat kleinere game genoemd mag worden tegenover blockbusters van grote uitgevers, kent de game een vrij degelijke speelduur.

Het verhaal van Stray uitspelen zal zo’n zeven tot acht uur duren en langer als je voor alle collectables gaat. Indien je dat doet, kan je rekenen op pakweg 10 uur aan gameplay. Verder is Stray voorzien van een knop specifiek voor miauwen, zo laat Annapurna Interactive weten.