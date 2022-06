Microsoft en Sony zijn samen in een soort ratrace bezig om allerlei ontwikkelaars en uitgevers op te kopen. Dit maakt dat de twee consolemakers een zeer sterke basis aan studio’s en IP’s kunnen vormen die ze al dan niet exclusief voor eigen gewin kunnen uitbrengen. Microsoft is hierin koploper met de aanschaf van Bethesda en Activision Blizzard.

Beide partijen hebben ook aangegeven nog niet klaar te zijn met het aankopen van studio’s, maar hierover heeft Microsoft wel een duidelijk statement doen uitgaan. In een media briefing heeft de gigant aangegeven dat als ze een game tegenkomen die op veel platformen uitkomt, ze het niet daar weg van willen halen.

“If we acquire a game that comes with a big community across a number of platforms, the last thing we want to do is take something away. If anything, we feel that it’s our job to be caretakers, to be shepherds, to continue to build and nurture that community, not to cut it up into pieces and try to take some of it away.”

Dit zien we bijvoorbeeld terug in Call of Duty, die de komende jaren gewoon op de PlayStation blijft uitkomen. Dus daarin voegt Microsoft gelijk daad bij woord. Toch is het niet helemaal zo wat ze zeggen, want de volgende The Elder Scrolls game zal exclusief voor de Xbox en pc zijn, en die franchise heeft veel fans op de PlayStation.

Microsoft is dus wat selectief wat dit betreft, maar het is op zich prettig voor PlayStation gamers om te weten dat het bedrijf niet alles gelijk exclusief voor het andere platform maakt. Of dat ook opgaat voor Sony op termijn, is afwachten.