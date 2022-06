We kennen ontwikkelaar Milestone van de vele MotoGP-games en andere racetitels die zij door de jaren heen ontwikkeld hebben. Toch is er één franchise die nu al vrij lang afwezig is binnen het racegenre en dat zijn de SuperBike-games. Mobiele versies hebben we wel gehad, maar de franchise keert nu na 10 jaar officieel terug op pc en andere grote platforms.

SBK22 is namelijk officieel aangekondigd door Milestone en hieronder kan je ook direct de eerste trailer bekijken. De game zal alle parcours, superbikes, coureurs en pit boxes van het huidige seizoen bevatten evenals het Tissot-Superpole format. Daarnaast bevat de game ook een singleplayer modus, waarin je goed moet samenwerken met je engineer en data analist om het optimale uit je races te halen.

Je kunt ook jouw eigen, unieke team creëren. Daarnaast zal de game multiplayer bevatten voor een maximum van 12 spelers. SBK22 verschijnt op 15 september voor de PlayStation, Xbox en pc.