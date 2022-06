Het is wachten tot de Microsoft & Bethesda Games Showcase wanneer we meer gaan horen over de aanstaande titels voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Dat de platformen wel wat nieuwe releases kunnen gebruiken is een feit, zeker nu Redfall en Starfield naar 2023 zijn uitgesteld. In de afgelopen maanden zijn er ook niet al te veel grote exclusieve games uitgekomen en dat is Microsoft op kritiek komen te staan.

Wat dat betreft heeft Microsoft wat goed te maken en een eerste indicatie is dat er tussen nu en 31 maart 2023 nog vijf exclusieve titels aan zitten te komen. In een briefing eerder deze week, bijgewoond door VGC, geeft Microsoft aan dat ze in het afgelopen fiscale jaar vijf nieuwe games hebben uitgebracht. Dit waren Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 en Halo Infinite.

Momenteel ligt het bedrijf op schema om dat aantal te matchen of misschien zelfs wel voorbij te gaan. Dat impliceert dat er de nodige games nog op het programma staan en daar horen we waarschijnlijk zondagavond meer over. Opties in dat kader zijn natuurlijk Starfield en Redfall begin 2023 en dit jaar misschien nog Deathloop als de deal met Sony is verlopen. Andere opties zijn Hellblade 2, Forza Motorsport en State of Decay 3 om maar wat te noemen.