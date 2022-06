In Saints Row speelt het customizen van je personage een grote rol en hoewel het nog even duurt vooraleer de game uitkomt, is het wel al mogelijk om voor de release je eigen (knotsgekke) personage in elkaar te sleutelen. Het gaat hier om een losstaande tool met de benaming ‘Boss Factory’, waarin je behoorlijk wat opties krijgt om je digitale ik vorm te geven.

Dit doe je natuurlijk niet voor niets, want deze kun je namelijk opslaan en online delen. Daarnaast is het mogelijk om je personage bij de release van de game in het spel te importeren, zodat je gelijk aan de slag kan. Ideaal, want zo heb je nu alle tijd om je personage vorm te geven en straks hoef je dit proces niet meer te doorlopen.

De Boss Factory van Saints Row is beschikbaar op PlayStation, Xbox en pc. Je kunt de applicatie in elke digitale store vinden om te downloaden.