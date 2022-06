Begin mei deelde Warner Bros. Games een vrij uitgebreide gameplay video van Gotham Knights, waardoor we een goede indruk van deze actiegame kregen. Tijdens Summer Game Fest was het weer raak, want zojuist hebben we weer een nieuwe gameplay demo gekregen waarin ditmaal Nightwing centraal staat.

Nightwing kennen we als een trouwe kompaan van Batman, maar aangezien die laatste niet meer aanwezig is, moet hij zijn eigen mannetje staan. Dat doet hij echter aardig, met heel wat gadgets en coole moves.

Gotham Knights verschijnt op 25 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.