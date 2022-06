Het enorm populaire One Piece krijgt binnenkort nog maar eens een nieuwe videogame: One Piece Odyssey. De Straw Hat Pirates gaan een nieuw avontuur aan en dat is uiteraard een reden om te vieren. Tijdens Summer Game Fest werd One Piece dan ook even in de bloemetjes gezet met een gloednieuwe trailer.

De trailer zelf focust zich vooral op het verhaal van de game en stelt je de verschillende personages voor. We krijgen echter ook wat korte gameplaybeelden te zien die een avontuur vol mysterie, puzzels en actie lijken te voorspellen.

Een releasedatum is momenteel nog steeds niet bekend, maar One Piece Odyssey verschijnt in de loop van 2022 voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Check de nieuwe trailer hieronder.