Sony heeft naast The Last of Us: Part I ook God of War: Ragnarök nog op de planning staan voor een release dit jaar. We weten echter nog steeds niet wanneer de game zal uitkomen en geruchten wijzen telkens in de richting van uitstel. Sony is echter stil en betrouwbaar journalist Jason Schreier spreekt dat nu tegen.

In een nieuw artikel op Bloomberg schrijft Schreier dat hij van drie bronnen die bekend zijn met de ontwikkeling heeft begrepen dat God of War: Ragnarök dit jaar verschijnt. Sterker nog, de release zou gepland staan voor november, maar helemaal zeker is dat nog niet.

Het plan zou zijn om de releasedatum later deze maand officieel aan te kondigen, maar Schreier stelt tot slot wel dat de release alsnog uitgesteld kan worden omdat niets zeker is in de wereld van het ontwikkelen van games. Maar vooralsnog ligt de game op dit moment op schema.