Vorig jaar augustus konden pc-gamers aan de slag met Humankind. De strategiegame werd redelijk goed ontvangen en daardoor hebben SEGA en Amplitude Studios besloten om het spel ook naar consoles te brengen.

De consoleversies van Humankind worden gemaakt door Aspyr Media. Zij zijn niet onbekend met ports, want dat hebben zij ook gedaan voor onder andere Star Wars Racer en Star Wars Republic Commando.

Humankind zal op 4 november verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Het spel zal tevens vanaf release beschikbaar zijn voor Game Pass-abonnees. Of hetzelfde van toepassing is op de duurdere PS Plus-abonnementen is niet bekend.

Het aankondigen van de consoleversies van Humankind gaat samen met een trailer. Die check je hieronder.