Hoewel de E3 dit jaar niet zal plaatsvinden hebben we geen enkele reden tot klagen. Zo organiseerde Sony onlangs State of Play, konden we afgelopen donderdag genieten van de Summer Game Fest Showcase en voor morgennacht staat de Capcom Showcase op het programma.

Vanavond is het tijd voor een andere minstens zo belangrijke showcase, namelijk die van Microsoft en Bethesda Games. Een heuse showcase van het kaliber E3 persconferentie, dus dat belooft wat. De show is natuurlijk live te volgen en dat doe je hieronder.

De Microsoft & Bethesda Games Showcase begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 90 minuten.