Sony liet onlangs aan investeerders weten dat er gewerkt wordt aan een tv-serie gebaseerd op Horizon: Zero Dawn. Deze serie wordt gemaakt in samenwerking met Netflix en dat was het dan qua informatie. Journalist Jeff Grubb heeft echter al wat meer details vernomen, zo zegt hij in zijn show GrubbSnax dat het project bekend staat als ‘Horizon 2074’.

In tegenstelling tot de tv-serie omtrent The Last of Us gaat het hier niet om een directe vertaling van de game, maar om een alternatief verhaal. Het speelt zich namelijk af tussen de tijdlijn die je in de game ziet en wat ervoor gebeurde toen alles wereldwijd in elkaar stortte.

De tv-serie zou ook dienst doen als een soort aanvulling op de twee games van Guerrilla Games die nu verkrijgbaar zijn. Het speelt zich in parallel met de games af en dient als middel om verschillende gebeurtenissen nader uit te liggen. De serie zou opgenomen worden in Toronto.

Niets van dit alles is officieel bevestigd, dus neem het zoals gewoonlijk met een korreltje zout.