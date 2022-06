Er komen interessante tijden aan voor videokaarten: de dedicated GPU’s van Intel zijn onderweg, er gaan geruchten dat de NVIDIA RTX 4XXX serie weer flink wat stroom gaat slurpen en AMD gaat zijn RDNA 3 architectuur verder ontwikkelen. Vanuit het laatstgenoemde bedrijf is nu alvast wat nieuws gekomen over de aankomende RX7000 kaarten.

Het rode kamp heeft namelijk bevestigd dat de volgende generatie GPU’s van AMD de nieuwe DisplayPort 2.0 specificatie gaat ondersteunen, aldus een rapportage van PC Gamer. DisplayPort is de concullega van HDMI en VESA – de organisatie achter de standaard – en werkt al een behoorlijke tijd aan de volgende versie van DisplayPort. De 2.0 specificatie ondersteunt een 4K resolutie tot maximaal 240Hz, de bandbreedte is 80Gbps, in tegenstelling tot het ‘magere’ maximale 48Gbps van HDMI 2.1.

Helaas zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat bijvoorbeeld fabrikanten van monitoren deze standaard zullen ondersteunen. Zo kondigde Samsung onlangs de pre-orders aan voor de Samsung’s Odyssey Neo G8 monitor, die een resolutie van 4K en een refresh rate van 240Hz heeft. De G8 heeft echter alleen ondersteuning voor de DisplayPort 1.4 specificatie en dus comprimeert noodgedwongen het signaal om de genoemde resolutie en refresh rate te behalen.

AMD deelde verder geen informatie over wanneer we de volgende generatie GPU’s mogen verwachten.