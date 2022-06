De brutale third-person actiegame Wanted: Dead werd vorig jaar aangekondigd voor pc en current-gen consoles. Ontwikkelaar Soleil en uitgever 110 Industries lieten nu een nieuwe trailer op ons los, die ons meer toont van het verhaal én bevestigt dat de game ook naar last-gen consoles zal komen.

De trailer is, net zoals alle vorige trailers, opnieuw heerlijk chaotisch. We zien luitenant Hannah Stone in actie tegen een hele hoop vijanden, die ze op een bloederige manier naar het hiernamaals stuurt. Aan het roer van deze game staat talent dat eerder werkte aan de Ninja Gaiden franchise en dat merk je ook.

Wanted: Dead verschijnt in het vierde kwartaal van 2022. De nieuwste trailer bekijk je hieronder.