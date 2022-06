Steeds meer games vinden hun weg naar of de bioscoop of streamingservices en dat in de vorm van films of series. De volgende die we waarschijnlijk aan het groeiende lijstje kunnen toevoegen is Duke Nukem. Deze held van weleer krijgt namelijk een film, zo schrijft The Hollywood Reporter, waarvoor Legendary Pictures de rechten heeft weten te bemachtigen.

Om het project op te zetten heeft de productiemaatschappij Josh Heald, Jon Hurwitz en Hayden Schlossberg aangetrokken, het creatieve team achter het goed ontvangen Cobra Kai wat op Netflix te zien is. Verder zou ook Jean Julien Baronnet aangetrokken zijn, een producent die eerder heeft meegewerkt aan de Assassin’s Creed-film.

Officieel is de film nog niet aangekondigd