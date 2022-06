The Elder Scrolls Online is al jaren een enorm succes onder MMORPG-liefhebbers en Bethesda heeft al meerdere grote uitbreidingen uitgebracht. De studio heeft al deze tijd niet stilgezeten en ze konden tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase weer nieuwe beelden delen.

High Isle is een regio die nog nooit eerder in een Elder Scrolls-game is teruggekomen, dus alle reden voor de studio om de omgevingen en diens personages eens goed in het zonnetje te zetten. The Elder Scrolls Online: High Isle is vanaf 21 juni beschikbaar.