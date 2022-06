Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase is nu ook gameplay van Flintlock: The Siege of Dawn getoond. Waar we het tot op heden puur met wat cinematische beelden moesten doen, krijgen we nu eindelijk dus wat gameplay te zien. Als third-person actie jouw favoriete genre is, dan zou Flintlock: The Siege of Dawn wel eens jouw ding kunnen zijn.

Met bijl en, we nemen aan, een flintlock pistool ga jij het gevaarte in de wereld van Flintlock: The Siege of Dawn aan. De game staat vooralsnog gepland voor een release begin 2023 en verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc én zal vanaf dag een gratis speelbaar zijn via Xbox Game Pass.