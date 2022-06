Benedict Fox is een zelfverklaarde detective, die gebonden is aan zijn demon. Door dit verband ontstaan er unieke mogelijkheden, want hij kan in de geest van recent overleden personen kijken op zoek naar clues om mysteries op te lossen.

In de game The Last Case of Benedict Fox ga je op pad om de geheimen van een oud landhuis te onderzoeken, waar een echtpaar is vermoord en hun kind vermist geraakt. Dit levert een bijzonder avontuur op, dat zich vooral kenmerkt door een unieke stijl met dito audio.

Bekijk de aankondigingstrailer hieronder. The Last Case of Benedict Fox verschijnt in de lente van 2023 voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bij de release is de game direct via Xbox Game Pass beschikbaar.