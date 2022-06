Nadat Diablo: Immortal tussen onze vingers door is geglipt en ook niet bepaald fantastisch blijkt te zijn, wordt het wel weer eens tijd voor een ritje naar de hel wat wel de moeite waard is. Diablo IV begint dan toch eindelijk dichterbij te komen, want naast dat Blizzard tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase een hoop gameplay heeft getoond, kondigde men ook aan dat de game in 2023 zal verschijnen.

Alsof de gameplay en de release komend jaar al niet voldoende was, heeft Blizzard ook nog de vijfde en laatste class voor Diablo IV onthuld, namelijk de Necromancer. Deze kennen we natuurlijk al van de DLC voor Diablo III, maar het is in ieder geval leuk om te zien dat deze class bij de release van Diablo IV ook van de partij zal zijn. Je checkt de beelden hieronder.