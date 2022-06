Fantasierijke verhalen zien we natuurlijk terug in allerlei vormen en maten en een overduidelijk voorbeeld hiervan zijn sprookjes. Deze zitten vol met magische wezens, glorieuze koninkrijken, mythische creaturen en nog veel meer. Als jij je altijd al in een sprookje hebt willen begeven, dan is Ravenlok misschien wat voor jou.

Ontwikkelaar Cococucumber – bekend van de turn-based game Echo Generation – brengt met Ravenlok het sprookje naar jou toe dat vol gevaren zit. Jij staat in de schoenen van een jong meisje dat een gekweld koninkrijk uit de problemen moet helpen. Daarnaast doet er een gevaarlijke profetie de ronde in dit koninkrijk en het zou zomaar kunnen dat jij hier onderdeel van uitmaakt.

Ravenlok zal in 2023 verschijnen en zal bij de release direct beschikbaar zijn voor Xbox Game Pass-abonnees.