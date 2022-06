Naraka: Bladepoint is al een kleine tien maanden beschikbaar op pc en heeft in die tijd een fikse spelersbasis van zo’n 10 miljoen gamers bijeen gespaard. Voor wie nog nooit van de titel gehoord heeft: het betreft een Battle Royale game, waarin 60 spelers het tegen elkaar opnemen in een setting ge├»nspireerd door de Chinese mythologie.

Het was al bekend dat Naraka: Bladepoint zijn weg naar de consoles zou vinden, maar dankzij de Xbox & Bethesda Games Showcase weten we nu ook wanneer. Of toch op zijn minst wanneer de titel naar de Xbox Series X|S komt: 23 juni. Meer zelfs, Naraka: Bladepoint zal al vanaf de eerste dag beschikbaar zijn via Xbox Game Pass. Zoiets noemen we een goede service.